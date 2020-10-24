Bursa'nın ticaretteki yeni hedefi Hindistan pazarı

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde "Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları" webinarı gerçekleştirildi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğünde düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Timur, Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın katıldı.
Webinardaki konuşmasına yer verilen Burkay, Bursa'nın 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.
Bursa’nın dış ticaret hacmi ile Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkenin önünde yer aldığına değinen Burkay, şunları kaydetti:
"Bursa ayrıca 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülkemizde cari açığın panzehiri konumunda. Bu yüzden mottomuz 'Bursa büyürse Türkiye büyür' Türkiye’de Bursa gibi 10 tane daha şehir olması durumunda kronikleşen dış ticaret açığı sorunumuz ortadan kalkacaktır. Üyelerimizin 20 binden fazlası sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalar. Türkiye’de bu üye profiline sahip başka bir kurum yok. Oda olarak ihracatı çok önemsiyor, global piyasaları yakından takip ediyoruz. Çok farklı ülkelerde, coğrafyalarda pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz. Webinar programlarıyla da hedef ülkelerde pandemi sonrası durumu analiz etmeyi amaçlıyoruz. Hindistan çok önemli bir pazar. Dünyanın 5. büyük ekonomisi. Ancak Hindistan ile ticarette Çin'le benzer şekilde ihracat-ithalat dengesizliği söz konusu. Bunu değiştirmek istiyoruz. Ülkede fırsatlar var. Avrupa Birliği pazarındaki gücümüzü Hindistan gibi büyük coğrafyalara da taşımamız gerekiyor."
Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ise Bursa'nın Hindistan'a yönelik Türk ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştirdiğini ifade ederek, son yıllarda Türkiye ve Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.
Torunlar, 2016 yılında Hindistan’a ihracatın 652 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Bugün pandemiye rağmen 9 aylık dönemde 2016 yılındaki toplam ihracatımızı yakalamış durumdayız. İki ülke ticaretinde 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 400 kişilik bir heyetle Hindistan’ı ziyaret etmesi önemli bir dönüm noktası oldu. Küresel ticaretteki daralma ve korumacılık tedbirlerinin arttığı bir süreçte iki ülke 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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