Misafirlerimiz buraya geldiğinde gezinti yapabiliyorlar. Çay ve kahve içebilecekleri noktalar var. Yazın ziyaretçi sayısı fazla ama kışın da gelenler oluyor. İnsanların burayı kışın da görmesi lazım. Her mevsim olduğu gibi kışın da eşsiz bir değere sahibiz."