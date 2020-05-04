Bursa'nın Keles ilçesinde evlerde misafirli iftarlara tepki

Issızören ve Davutlar mahallelerinde iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun kaynağını araştıran yetkililer, ilçe dışından iftar için misafirliğe gelen iki kişinin virüsü bulaştırdığını tespit etti.
Belediye Başkanı Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konuda sık sık uyarılar yapmalarına rağmen yaşanan olayları üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.
Evlerde yapılan iftarlara müdahale etmenin güç olduğunu belirten Keskin, "İftar programları toplu olarak bir yerde yapılmıyor. İnsanlar birbirinin evine iftara gidiyor. Bu da normal değil." dedi.
Keskin, salgınla ilgili önlemlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları sık sık uyardıklarını ifade etti.
Sosyal mesafenin önemine dikkati çeken Keskin, şöyle konuştu:
"İki vakamız var. İkisinin de temelinde Bursa'dan köyüne, akrabasına iftar ziyaretine gelmesi var. Bunun da tespiti zor ama köylerde bunun yaygın şekilde uygulandığı duyumu var. Bütün mahalleleri ev ev kontrol edemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var, bunu aşmaya çalışıyoruz. Emniyet ve jandarma ekipleri özellikle gece saatlerinde uygulama yaptılar. Bu kurallara uyulmaması ve önümüzdeki süreçte evlerde yapılan iftarlar sıkıntı oluşturacak. Bizim bir mahallemizde daha önce 15 vaka vardı ve 3 kişi hayatını kaybetti. Tam bitirdik derken, başka bir yerde çıktı. Bu da misafirli iftarlardan kaynaklandı. Hiçbir şey insanların canından önemli değil. Devletimiz boşuna önlemleri artırmıyor. Camilerimizi kapatmak zorunda kaldık. Bunlar keyfimizden kapanmadı."
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