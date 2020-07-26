Bursa Mudanya'da zemin kolonu patlayan 7 katlı apartman boşaltıldı

Şükrü Çavuş Mahallesi'ndeki 3 bloklu sitede yer alan apartmanda dün akşam patlamayı andıran gürültü sesi duyuldu.
Deprem olduğunu zannederek dışarıya çıkan bina sakinleri, kolonda meydana gelen hasarı fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine polisin yanı sıra Mudanya Belediyesine bağlı teknik ekipler geldi. İncelemede, 23 daireli apartmanın zemin katındaki kolonun patladığı belirlendi.
Binada yaşayan 70 kişi, yıkılma tehlikesi nedeniyle geçici olarak tahliye edildi ve apartmanın girişleri bant çekilerek kapatıldı. Bu kişilerden bazıları yakınlarının yanına gitti. Gidecek yeri olmayan 6 ailenin 18 bireyi ise Mudanya Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
- Ekipler inceleme yapacak
Apartman yöneticisi Emir Ali Göçmen, AA muhabirine, bina sakinlerinin "Deprem oldu." diyerek dışarı çıktığını söyledi.
Dışarı çıktıklarında kolonun patladığını öğrendiklerini belirten Göçmen, şöyle konuştu:
"Apartman, 1999 depreminde inşaat halindeymiş, 2000 yılında bitmiş. Depremden sonra sağlam raporu alınmış ama rapor 20 yıllık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri inceleme yapacak. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile görüşeceğiz. Ekipler inceledikten sonra oturma ya da yıkım kararı çıkar. Akşam yaşananlardan sonra sonra herhalde yıkılır."
Sitede başka bir blokta oturan Murat Kolsuz da benzer bir durumun kendilerinin de başlarına gelmesinden endişe ettiklerini anlattı.
Kolsuz, "Bizim de istinat duvarımız doldurma aşamasında yarıda bırakıldı. Çünkü orası da kaymaya başladı. İstinat duvarları kalınlaştırılmalı. Buradaki trafik akışı durdurulmalı. Buradan ağır vasıta arabalar geçiyor. Balkonda otururken her araç geçtiğinde depremsi gibi hafif bir titreme hissediyoruz." ifadesini kullandı.
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