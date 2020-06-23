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Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

23.06.2020 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi ile İstanbul, Konya, Kocaeli ve Trabzon'daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramalarda, 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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