4 ilde 'Bahar Temizliği' operasyonu: 29 tutuklama

İHA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'Bahar Temizliği' operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Bursa merkezli olmak üzere İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona özel harekat timleri de destek verirken kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para, ziynet eşya, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. İHA'nın haberine göre; şüphelilerin 29'u tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.