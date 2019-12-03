03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Kasım'da 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 46 zanlıdan 24'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.
İfadelerinde terör örgütünün uyguladığı güvenlik tedbirlerini anlatan itirafçıların, sözde mahrem yapının üst düzey üyeleri ve öğrencilerden sorumlu oldukları ileri sürülen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu, daha önce soruşturma geçirmemiş çok sayıda kişinin ismini paylaştığı belirtildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u etkin pişmanlık kapsamında 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Operasyon kapsamında sonradan yakalanan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada daha önce itirafçı olan 22 şüphelinin ismini verdiği 280 kişiden 228'inin teşhis edildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
OLAY
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 22 Kasım'da başlatılan soruşturma kapsamında, 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştı.
Etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alınan ve 29 Kasım'da sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilen 22 şüpheli, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 280 kişinin ismini paylaşmıştı.
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