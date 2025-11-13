Bursa - Malatya kaç kilometre? Bursa - Malatya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Osmanlı'nın ilk başkentinin hareketli temposundan, Arslantepe Höyüğü gibi binlerce yıllık bir tarihin üzerine kurulu Malatya'nın sakinliğine geçiş, İç Anadolu bozkırlarını ve dağlık coğrafyaları aşmayı gerektirir. Bu uzun mesafe için özel araç, otobüs ve havayolu gibi çok farklı seyahat alternatifleri bulunur; her birinin kendine özgü avantajları ve süreleri vardır. İki şehir arasındaki bu yolculuğun en verimli rota seçeneklerini, güncel seyahat sürelerini ve tüm ulaşım ipuçlarını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

BURSA - MALATYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Malatya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Ankara-Kayseri-Sivas rotası üzerinden yaklaşık 1010 ila 1030 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası rotalarından biridir ve ülkeyi Marmara Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar kat eden büyük bir yolculuğu ifade eder.

Bu devasa mesafe, yolculuk boyunca coğrafyanın ne kadar çarpıcı bir şekilde değiştiğini gösterir. Yolculuk, Bursa Ovası'nın verimli topraklarından başlayarak, İç Anadolu'nun engin ve kuru bozkırlarına, oradan da Sivas ve Malatya arasındaki dağlık ve engebeli arazilere uzanır. Güzergahın tamamına yakını, Türkiye'nin modern ve yüksek standartlı bölünmüş devlet yolları (D-200, D-260, D-300) ve otoyolları (O-20 Ankara Çevre Yolu) üzerinde gerçekleşir.

BURSA - MALATYA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER? Bursa ile Malatya arasındaki 1000 kilometreyi aşan mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik farklılıklar gösterir. Bu uzun rota için zaman ve konfor açısından en pratik seçenek genellikle uçaktır. Uçak: En hızlı ve en verimli seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Malatya Havalimanı'na (MLX) direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Havalimanlarına ulaşım, güvenlik kontrolü ve bekleme süreleri de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi genellikle 4 ila 5 saati bulur.

Özel Araç: Sadece sürüş süresi göz önüne alındığında, yani mola verilmeden ve ideal trafik koşullarında, bu mesafe teorik olarak 11 saat 30 dakika ile 12 saat arasında tamamlanabilir. Ancak bu, tek bir sürücü için son derece yorucu ve güvenlik açısından tavsiye edilmeyen bir süredir.

Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en uzun süren kara yolu seçeneğidir. Otobüs firmalarının güzergahı, mola sayısı ve diğer şehirlere uğrama durumuna bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 15 ila 17 saat arasında değişir.

Tren (Aktarmalı): Bursa'ya doğrudan tren bağlantısı olmaması nedeniyle bu seçenek en az pratik olanıdır. Bursa'dan otobüsle Eskişehir'e, oradan YHT ile Ankara'ya, Ankara'dan YHT ile Sivas'a ve Sivas'tan otobüs veya bölgesel trenle Malatya'ya geçmek gerekir. Bu, 12-15 saati bulan ve çok fazla aktarma gerektiren zorlu bir toplu taşıma seçeneğidir. ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK: ANADOLU'YU BİR UÇTAN BİR UCA GEÇMEK REKLAM Bursa'dan Malatya'ya özel araçla seyahat etmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan uzun bir sürüş deneyimidir. Bu yolculuğun, en az bir gece konaklamalı olarak iki güne yayılması şiddetle tavsiye edilir. Ankara, Kırşehir veya Kayseri, bu mola için ideal şehirlerdir. Bursa - Ankara Etabı (Yaklaşık 380-390 km): Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur.

Ankara Geçişi (O-20): Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve Kırıkkale/Kayseri istikameti takip edilir.

Ankara - Malatya Etabı (Yaklaşık 630-640 km): Çevre yolundan, Kırıkkale üzerinden D-260/D-200 karayoluna bağlanılır. Bu yol, Kırşehir ve Kayseri üzerinden Sivas'ın Pınarbaşı ilçesine kadar devam eder. Pınarbaşı'ndan sonra D-300 karayoluna girilerek Gürün ve Darende üzerinden Malatya'ya ulaşılır. Yolculuğun bu son etabı (Kayseri-Malatya arası), dağlık, virajlı ve manzaralı bir yapıya sahiptir. Kış aylarında bu güzergahın (özellikle Pınarbaşı-Gürün-Darende arası) yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle zorlu olabileceği unutulmamalıdır.

Çevre yolundan, Kırıkkale üzerinden D-260/D-200 karayoluna bağlanılır. Bu yol, Kırşehir ve Kayseri üzerinden Sivas'ın Pınarbaşı ilçesine kadar devam eder. Pınarbaşı'ndan sonra D-300 karayoluna girilerek Gürün ve Darende üzerinden Malatya'ya ulaşılır. Yolculuğun bu son etabı (Kayseri-Malatya arası), dağlık, virajlı ve manzaralı bir yapıya sahiptir. Kış aylarında bu güzergahın (özellikle Pınarbaşı-Gürün-Darende arası) yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle zorlu olabileceği unutulmamalıdır. OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ Otobüs: En ekonomik ve en yaygın kullanılan yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MAŞTİ) günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Malatya Kayısı Kent, Beydağı Turizm gibi yerel firmaların yanı sıra, Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Malatya'da olmasını sağlar. Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Malatya Havalimanı'na (MLX) AnadoluJet (AJet) gibi firmaların düzenli direkt uçuşları bulunmaktadır. Bu uçuşlar her gün olmayabilir, bu nedenle seyahat planlamasının önceden yapılması önemlidir. Direkt uçuş bulunamayan günlerde, İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) veya Ankara Esenboğa (ESB) üzerinden aktarmalı uçuşlar da bir diğer alternatiftir.