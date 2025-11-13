Bursa - Malatya kaç kilometre? Bursa - Malatya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Marmara'nın yeşil ve sanayi devi Bursa'dan, Doğu Anadolu'nun kayısı başkenti ve kadim şehri Malatya'ya uzanan yolculuk, Türkiye'yi adeta batıdan doğuya doğru kat eden büyük bir serüvendir. Bu iki önemli üretim ve kültür merkezi arasındaki seyahat, Anadolu'nun kalbinden geçen uzun bir rotayı içerir. Bu yolculuğu planlayanların, ister iş ister memleket ziyareti için olsun, en çok merak ettiği konu ise Bursa - Malatya kaç kilometre olduğudur. İşte bu uzun Anadolu geçişinin tüm ulaşım detayları...
Osmanlı'nın ilk başkentinin hareketli temposundan, Arslantepe Höyüğü gibi binlerce yıllık bir tarihin üzerine kurulu Malatya'nın sakinliğine geçiş, İç Anadolu bozkırlarını ve dağlık coğrafyaları aşmayı gerektirir. Bu uzun mesafe için özel araç, otobüs ve havayolu gibi çok farklı seyahat alternatifleri bulunur; her birinin kendine özgü avantajları ve süreleri vardır. İki şehir arasındaki bu yolculuğun en verimli rota seçeneklerini, güncel seyahat sürelerini ve tüm ulaşım ipuçlarını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.
BURSA - MALATYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Bursa şehir merkezi ile Malatya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Ankara-Kayseri-Sivas rotası üzerinden yaklaşık 1010 ila 1030 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası rotalarından biridir ve ülkeyi Marmara Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar kat eden büyük bir yolculuğu ifade eder.
Bu devasa mesafe, yolculuk boyunca coğrafyanın ne kadar çarpıcı bir şekilde değiştiğini gösterir. Yolculuk, Bursa Ovası'nın verimli topraklarından başlayarak, İç Anadolu'nun engin ve kuru bozkırlarına, oradan da Sivas ve Malatya arasındaki dağlık ve engebeli arazilere uzanır. Güzergahın tamamına yakını, Türkiye'nin modern ve yüksek standartlı bölünmüş devlet yolları (D-200, D-260, D-300) ve otoyolları (O-20 Ankara Çevre Yolu) üzerinde gerçekleşir.
BURSA - MALATYA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?
Bursa ile Malatya arasındaki 1000 kilometreyi aşan mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik farklılıklar gösterir. Bu uzun rota için zaman ve konfor açısından en pratik seçenek genellikle uçaktır.
ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK: ANADOLU'YU BİR UÇTAN BİR UCA GEÇMEK
Bursa'dan Malatya'ya özel araçla seyahat etmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan uzun bir sürüş deneyimidir. Bu yolculuğun, en az bir gece konaklamalı olarak iki güne yayılması şiddetle tavsiye edilir. Ankara, Kırşehir veya Kayseri, bu mola için ideal şehirlerdir.
OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ
Otobüs: En ekonomik ve en yaygın kullanılan yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MAŞTİ) günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Malatya Kayısı Kent, Beydağı Turizm gibi yerel firmaların yanı sıra, Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Malatya'da olmasını sağlar.
Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Malatya Havalimanı'na (MLX) AnadoluJet (AJet) gibi firmaların düzenli direkt uçuşları bulunmaktadır. Bu uçuşlar her gün olmayabilir, bu nedenle seyahat planlamasının önceden yapılması önemlidir. Direkt uçuş bulunamayan günlerde, İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) veya Ankara Esenboğa (ESB) üzerinden aktarmalı uçuşlar da bir diğer alternatiftir.