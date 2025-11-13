Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Kütahya kaç kilometre? Bursa - Kütahya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Kütahya kaç kilometre? Bursa - Kütahya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın tarihi dokusundan, çininin anavatanı ve Germiyanoğulları'nın merkezi Kütahya'nın seramik kokulu sokaklarına uzanan bir seyahat... Bu rota, Marmara'yı İç Ege'ye bağlayan en önemli kültürel ve ticari koridorlardan biridir. İki komşu şehir arasında sıkça seyahat edenler veya bu tarihi güzergahı keşfetmek isteyenler için akla gelen ilk soru "Bursa - Kütahya kaç kilometre?" ve bu yolculuğun ne kadar süreceğidir. Bu keyifli seyahatin tüm ulaşım detaylarını bu yazıda bulabilirsiniz.

        Giriş: 13.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:28
        Bursa - Kütahya kaç kilometre?
        Anadolu'nun batısındaki bu önemli hat, sadece iki sanayi şehrini değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın en kritik cephelerinden bazılarının (İnönü, Dumlupınar) geçtiği toprakları da birbirine bağlar. İki şehir arasındaki bu yolculuğun en verimli rotalarını, toplu taşıma seçeneklerini, YHT aktarmalı alternatifleri ve tahmini sürelerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

        BURSA - KÜTAHYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa şehir merkezi ile Kütahya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan İnegöl-Bozüyük-Eskişehir yolu (D-200 / E-90 ve D-650) üzerinden yaklaşık 175 ila 185 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun tamamına yakınının yüksek standartlı, bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

        Bu güzergah, Bursa'dan başlayarak doğu yönünde ilerler ve sırasıyla İnegöl ve Bozüyük gibi önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden geçer. Bozüyük'ten sonra güneye dönen yol, Kütahya'nın merkezine ulaşır. Bu rota, otoyol (ücretli yol) olmamasına rağmen, yol kalitesi ve standartları açısından oldukça konforludur. Yolculuk, Bursa Ovası'nın bereketli topraklarından başlayarak İç Ege'nin daha yüksek rakımlı ve engebeli platolarına doğru bir tırmanışı içerir.

        BURSA - KÜTAHYA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa ile Kütahya arasındaki 180 kilometrelik kısa mesafe, ideal trafik koşullarında özel araçla oldukça hızlı bir şekilde katedilebilir. Normal trafik akışında bu yolculuk genellikle 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında tamamlanabilir.

        Ancak, bu süreyi önemli ölçüde etkileyebilecek bazı faktörler bulunmaktadır:

        • Şehir Çıkış ve Giriş Trafiği: Yolculuğun en yavaş kısmı genellikle Bursa şehir merkezinden çıkıştır. Ankara Yolu (D-200) üzerindeki Kestel ve Gürsu kavşakları ile İnegöl şehir geçişi, özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde yoğun olabilir ve yolculuk süresine 30-45 dakika ekleyebilir.
        • Hız Koridorları (EDS): Bu güzergah, Türkiye'de ortalama hız denetlemelerinin (EDS) en yoğun olduğu yollardan biridir. Özellikle İnegöl-Bozüyük ve Bozüyük-Kütahya arasındaki bölünmüş yollarda, 70 km/s veya 82 km/s gibi ortalama hız limitlerine uymak zorunludur. Bu durum, sürücülerin yüksek hız yapmasını engeller ve yolculuk süresini sabit bir aralıkta tutar.
        • Ağır Vasıta Trafiği: Rota, Marmara'yı İç Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayan ana lojistik hatlarından biridir. Yoğun kamyon ve tır trafiği, özellikle Bozüyük-Kütahya arasındaki tırmanış şeritlerinde yavaşlamalara neden olabilir.
        • Hava Koşulları: Yolculuğun Bozüyük-Kütahya etabı, 1000 metrenin üzerinde bir rakımdan geçer. Kış aylarında bu bölgede ani kar yağışı, yoğun sis ve buzlanma riski yüksektir. Bu durum, sürüş hızını ciddi şekilde düşürür ve yolculuk süresini 4-5 saate kadar uzatabilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        Bursa ile Kütahya arasında seyahat etmenin en yaygın, en pratik ve en ekonomik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir.

        Otobüs: İki şehir arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.

        • Sefer Sıklığı: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Kütahya Otogarı'na gün boyunca, neredeyse her 30 dakikada bir sefer bulmak mümkündür.
        • Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, Kütahyalılar Turizm gibi yerel firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır.
        • Yolculuk Süresi: Otobüsler, güzergah üzerindeki duraklamalar (İnegöl, Bozüyük) dahil edildiğinde, otobüsle Bursa-Kütahya arası yolculuk ortalama 3 saat ile 3 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

        Tren (Aktarmalı): Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Ancak Kütahya, Ankara-İzmir ve Konya-İzmir gibi önemli konvansiyonel (hızlı olmayan) tren hatlarının kesişim noktasındadır. Trenle seyahat etmek isteyenler için en mantıklı rota, Bursa'dan otobüsle Eskişehir Garı'na (yaklaşık 1.5-2 saat) veya Bozüyük YHT Garı'na (yaklaşık 1-1.5 saat) geçmektir. Eskişehir'den Kütahya'ya, İzmir Mavi Treni, Konya Mavi Treni veya Pamukkale Ekspresi gibi ana hat trenleriyle ya da bölgesel trenlerle yaklaşık 1 saat 15 dakikada ulaşılabilir. Aktarma, bekleme ve ek otobüs yolculuğu düşünüldüğünde, toplam süre otobüsle doğrudan gitmekten (3-3.5 saat) daha uzun (4-5 saat) ve zahmetli olacaktır.

        Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin (Tofaş, Renault, Bosch) ve tekstil sanayisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, devasa bir üretim gücüne sahiptir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir. Bursa, tarihi derinliği olan, devasa, yeşil ve 24 saat yaşayan bir sanayi ve kültür metropolüdür. Kütahya ise, Ege'nin iç kesimlerinde, daha sakin ve geleneksel bir kimliğe sahip bir şehirdir.

