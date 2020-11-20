AA

Bursa'da üretilen kiviler, Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ'nin katkılarıyla İznik ve Orhangazi ilçelerinde üretilen kivinin hasadına başlandı.

Kivinin Türkiye'nin ürün yelpazesine girmesinin ardından üretim merkezlerinden biri olan Bursa'da, ülke kivi üretiminin yüzde 13'ü yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl 8 bin 168 ton kivi üretildiği, Tarım AŞ'yi çok yoğun kullanarak, üreticilerin ürünlerini pazarlanmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin kivi üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünün kentte yapıldığına dikkati çeken Aktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle Orhangazi ilçemiz başta olmak üzere İznik'te kivi üretimi var. Tarım AŞ'yi çok yoğun olarak kullanıyoruz. Yurt dışı ve Uzak Doğu'daki fuarlara katıldık. Bunların da meyvelerini toplamaya başladık. Bu yıl ilk ihracatımızı da gerçekleştirmiş olduk. Hem deveci armuduyla alakalı hem de kiviyle alakalı, nasip olursa yaban mersiniyle alakalı da ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Gerekli anlaşmaları yaptık. İnanıyor ve ümit ediyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren dış satım çok daha fazla artacak, bu bizim hem üretimimize hem de ihracatımıza yansıyacak."

Aktaş, Uzak Doğu ülkelerine yönelik turizm tanıtım faaliyetlerinin ihracatta etkili olduğunu belirterek, "Özellikle ürün lansmanlarımızla beraber, artık Uzak Doğu'nun farklı ülkelerinde Güney Kore'de, Hong Kong'da, Çin'de, Japonya'da marketlerde Bursa ürünlerini, meyvelerini görmek mümkün. Kivi üretiminin ve satışının da bu sayede fazlalaşacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

- "Bereket var, fiyatlardan da memnunuz"

İznik'te çiftçilik yapan ziraat mühendisi Adem Varol da bu yıl 250 ton kivi ürettiğini, bunun büyük kısmını Bursa Tarım AŞ aracılığıyla yurt dışına gönderdiğini söyledi.

Kivi üretiminde geçen sezona göre artış olduğunu belirten Varol, kivinin kilogram fiyatının 6-8 lira olduğunu, bu rakamın üreticileri memnun ettiğini dile getirdi.

Varol, ürünün pazar sorununu olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ben özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Bursa Tarım AŞ'ye çok teşekkür etmek istiyorum, bölgemizde üretilen ürünleri pazarlama konusunda bize faydaları çok fazla. Bu sene bizim ürünlerimiz Hong Kong'a kadar gitti ve onların desteklerini sürekli arkamızda görüyoruz. Bu bize gurur veriyor, bölgemizde tarımın gelişmesi konusunda umut veriyor, daha da iyi günler bizleri bekliyor. Bu sene kivilerimiz gayet güzel, herhangi bir sıkıntımız da yok, bereket var, fiyatlardan da memnunuz. Yurt dışına gönderdiğimiz ürüne gelen tepkiler çok güzel."