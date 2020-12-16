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Kısıtlamaya uymayan aynı araçtaki 6 kişiye 19 bin lira ceza kesildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, aynı araçla gezen 6 kişiye toplam 19 bin 948 lira ceza kesildi.

16.12.2020 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
BURSA - Kısıtlamaya uymayan aynı araçtaki 6 kişiye 19 bin lira ceza kesildi
AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolunda denetim gerçekleştiren ekipler, 16 LOU 53 plakalı aracı durdurdu.Aracın içerisini kontrol eden ekipler, 6 kişinin olduğunu fark edince şahısları araçtan indirerek kimlik kontrolü yaptı.Sürücü Batuhan Y'nin hırsızlıktan arandığını tespit eden ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu maddesi buldu.Muayenesi olmayan araç, otoparka çekildi.Araçta bulunan Okan D, Kaan S, Niyazi B, Mert Hakan Y. ve Tevfik Y. ile sürücü Batuhan Y'ye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ve araç çekme cezası da dahil olmak üzere toplamda 19 bin 948 lira ceza kesildi.

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