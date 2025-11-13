Bursa - Kapadokya kaç kilometre? Bursa - Kapadokya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa - Kapadokya kaç kilometre? Bursa - Kapadokya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Anadolu'nun batısından tam kalbine, İç Anadolu'nun volkanik platolarına doğru uzanan bu güzergah, sürücülere Türkiye'nin değişen coğrafyasını adım adım izleme fırsatı sunar. Hızlı otoyol seçeneklerinden, daha ekonomik toplu taşıma alternatiflerine kadar bu seyahati en verimli şekilde tamamlamanın yolları bulunmaktadır. Bursa'dan Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e ulaşımın tüm pratik bilgilerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin en sevilen iki destinasyonu arasındaki yolculuğun tam dökümü...

BURSA - KAPADOKYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

REKLAM advertisement1

Bursa şehir merkezi ile Kapadokya bölgesinin kalbi olarak kabul edilen Nevşehir şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan Ankara üzerinden yaklaşık 660 ila 680 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun neredeyse tamamının yüksek standartlı otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

REKLAM

Varış noktanızın Kapadokya'nın Göreme, Ürgüp veya Uçhisar gibi turistik merkezleri olması durumunda, bu mesafe 20-30 kilometre daha artabilir veya azalabilir. Rota, Marmara Bölgesi'nden başlayarak İç Anadolu Bölgesi'nin kalbine, başkent Ankara'nın çevre yolundan geçerek ulaşır. Bu durum, yolculuğun coğrafi olarak zorlayıcı olmamasını, ancak uzun bir sürüş gerektirdiğini gösterir.

BURSA - KAPADOKYA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER? Bursa ile Kapadokya (Nevşehir) arasındaki yaklaşık 670 kilometrelik mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre oldukça çeşitlidir. Özel Araç: İdeal trafik koşullarında ve molalar hariç, bu mesafe özel araçla yaklaşık 7 saat 30 dakika ile 8 saat arasında tamamlanabilir. Ancak, bu uzun yolculukta verilecek zorunlu molalar (yemek, yakıt vb.) düşünüldüğünde, gerçekçi bir seyahat süresi genellikle 9 ila 10 saati bulmaktadır.

İdeal trafik koşullarında ve molalar hariç, bu mesafe özel araçla yaklaşık arasında tamamlanabilir. Ancak, bu uzun yolculukta verilecek zorunlu molalar (yemek, yakıt vb.) düşünüldüğünde, gerçekçi bir seyahat süresi genellikle bulmaktadır. Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının güzergahı, mola sayısı ve özellikle Ankara'da duraklama yapma durumuna bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 10 ila 12 saat arasında değişir.

Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının güzergahı, mola sayısı ve özellikle Ankara'da duraklama yapma durumuna bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle arasında değişir. Uçak (Aktarmalı): Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Kapadokya bölgesine (Nevşehir veya Kayseri) genellikle direkt uçuş bulunmaz. En hızlı hava yolu seçeneği, Bursa'dan karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (yaklaşık 1-1.5 saat), oradan Nevşehir (NAV) veya Kayseri'ye (ASR) uçmaktır (yaklaşık 1 saat 15 dakika). Havalimanı bekleme ve transfer süreleriyle birlikte bu seçenek, kapıdan kapıya 4 ila 5 saat sürebilir.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Kapadokya bölgesine (Nevşehir veya Kayseri) genellikle direkt uçuş bulunmaz. En hızlı hava yolu seçeneği, Bursa'dan karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (yaklaşık 1-1.5 saat), oradan Nevşehir (NAV) veya Kayseri'ye (ASR) uçmaktır (yaklaşık 1 saat 15 dakika). Havalimanı bekleme ve transfer süreleriyle birlikte bu seçenek, kapıdan kapıya sürebilir. Tren (YHT) + Otobüs: Bu, konforlu bir alternatiftir. Bursa'dan otobüsle Eskişehir veya Bozüyük YHT Garlarına (yaklaşık 1.5-2 saat) geçilir, oradan YHT ile Ankara'ya (yaklaşık 1.5-2 saat) ulaşılır. Ankara AŞTİ'den otobüsle Nevşehir'e (yaklaşık 3.5-4 saat) geçilir. Aktarma ve bekleme süreleriyle birlikte toplam yolculuk 7 ila 8 saati bulabilir ve özel araçla rekabet edebilir bir süre sunar. ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK REKLAM Özel araçla Bursa'dan Kapadokya'ya gitmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan keyifli bir sürüş deneyimidir. En pratik ve en hızlı rota, başkent Ankara üzerinden geçer: Bursa - Ankara Etabı (Yaklaşık 380-390 km): Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur. Polatlı'yı geçtikten sonra Ankara'ya varılır.

Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur. Polatlı'yı geçtikten sonra Ankara'ya varılır. Ankara Geçişi (O-20): Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve güney istikameti (Konya/Adana/Niğde tabelaları) takip edilir.

Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve güney istikameti (Konya/Adana/Niğde tabelaları) takip edilir. Ankara - Kapadokya Etabı (O-21 ve D300 / Yaklaşık 280-290 km): Çevre yolundan, modern Ankara-Niğde Otoyolu'na (O-21) bağlanılır. Bu otoyol, yolculuğu inanılmaz derecede hızlandırır. Otoyol üzerinde Acıkuyu/Aksaray çıkışından çıkılır ve D300 karayolu üzerinden doğuya, Nevşehir'e doğru ilerlenir. Bu rota, neredeyse kesintisiz bir otoyol ve bölünmüş yol deneyimi sunar. Yolculuk için HGS/OGS bakiyesinin yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Kış aylarında, özellikle Ankara ve Kapadokya çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olabileceği unutulmamalıdır. REKLAM OTOBÜS, UÇAK VE TREN ALTERNATİFLERİ Otobüs: En yaygın ve en ekonomik yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Nevşehir Otogarı'na (veya Göreme, Ürgüp otogarlarına) günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Tüm büyük otobüs firmaları (Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm vb.) bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Kapadokya'da olmasını sağlar. Uçak (Aktarmalı): En hızlı seçenek olmasına rağmen, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) direkt uçuşların olmaması nedeniyle biraz zahmetlidir. Yolcuların önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) karayoluyla ulaşıp oradan Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV) veya Kayseri Erkilet Havalimanı'na (ASR) uçması gerekir. Kayseri Havalimanı'nın Kapadokya merkezine (Göreme) yaklaşık 1 saatlik bir transfer mesafesinde olduğu unutulmamalıdır.

Tren (YHT Aktarmalı): Konfor arayanlar için iyi bir alternatiftir. Bursa'dan otobüsle Eskişehir YHT Garı'na geçip, oradan YHT ile Ankara'ya ulaşılır. Ankara AŞTİ'den Kapadokya'ya sık aralıklarla kalkan otobüslerle yolculuk tamamlanır. Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık köyü, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Kapadokya (Nevşehir) ise, bir doğa ve tarih harikasıdır. Kimliği, sanayi değil, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı gibi volkanların püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu tüflü arazinin, rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla şekillenmiştir. Bu jeolojik mucize, peri bacaları olarak bilinen eşsiz oluşumları yaratmıştır.