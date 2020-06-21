Bursa-İznik kara yolu sağanak sonucu derenin taşmasıyla ulaşıma kapandı. Bölgede yaklaşık 2 saat etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi mevkisinde derenin taşmasına yol açtı.

Selin, ağaç parçaları ve taşları sürüklemesiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolu temizlemeye çalışıyor.