Bursa - İznik kaç kilometre? Bursa - İznik arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Osmanlı'nın ilk başkenti, sanayi devi Bursa'dan, aynı ilin sınırları içinde yer alan, dört büyük medeniyetin izlerini taşıyan ve adını verdiği gölün kıyısında bir mücevher gibi saklanan İznik'e doğru bir yolculuk... Bu rota, bir şehirden bir ilçeye gitmekten çok daha fazlasını, adeta bir tarih koridorunda seyahat etmeyi vaat eder. Hafta sonu kaçamakları ve kültürel geziler için en popüler seçeneklerden biri olan bu güzergahı planlayanların ilk merak ettiği ise "Bursa - İznik kaç kilometre?" ve bu mesafenin ne kadar süreceğidir. Bu kısa ama zengin seyahatin tüm ulaşım detaylarını bu yazıda bulabilirsiniz.
Bursa'nın devasa metropol kimliği ve sanayi gücünün aksine İznik, binlerce yıllık surlarının içinde, sakin bir göl kasabası kimliğini inatla korur. Biri imparatorluğun doğuşunu, diğeri ise antik dünyanın ve Hristiyanlığın temellerini temsil eder. Bu kadar yakın olup bu kadar farklı iki dünyayı birbirine bağlayan yolların hangisinin daha hızlı, hangisinin daha manzaralı olduğunu ve toplu taşıma ile en kolay nasıl gidileceğini bu yazımızda sizler için araştırdık.
BURSA - İZNİK ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Bursa şehir merkezi ile Bursa'nın İznik ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. İki merkez arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:
İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman, maliyet (otoyol ücreti) ve manzara önceliğine göre değişir.
BURSA - İZNİK ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Bursa ile İznik arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya bağlı olarak birbirine oldukça yakındır. Ancak en büyük değişken, yol koşulları değil, Bursa şehir merkezinden çıkış trafiğidir.
TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ
Bursa ile İznik arasında toplu taşıma ile seyahat etmenin en yaygın, en ekonomik ve en pratik yolu, otobüs veya minibüs (dolmuş) kullanmaktır. Özellikle yerel halkın en çok tercih ettiği yöntem, metro ve minibüs aktarmasıdır.
BURSA VE İZNİK'İN KİMLİKLERİ
Bu kısa yolculuk, aynı ilin sınırları içinde yer alan ancak tarihsel olarak bambaşka dünyalara ait iki "başkent" arasında yapılır.
Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin (Tofaş, Renault, Bosch) ve tekstil sanayisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, devasa bir üretim gücüne sahiptir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir. Bursa, tarihi derinliği olan, devasa, yeşil ve 24 saat yaşayan bir sanayi ve kültür metropolüdür.
İznik ise, Bursa'nın modern ve endüstriyel kimliğinin tam zıttı bir huzur ve tarih vahasıdır. Bursa'dan çok daha eski ve derin bir tarihe sahip olan İznik, dört büyük medeniyetin başkentliğini veya merkezi olmuştur.