Bursa - İznik kaç kilometre? Bursa - İznik arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa'nın devasa metropol kimliği ve sanayi gücünün aksine İznik, binlerce yıllık surlarının içinde, sakin bir göl kasabası kimliğini inatla korur. Biri imparatorluğun doğuşunu, diğeri ise antik dünyanın ve Hristiyanlığın temellerini temsil eder. Bu kadar yakın olup bu kadar farklı iki dünyayı birbirine bağlayan yolların hangisinin daha hızlı, hangisinin daha manzaralı olduğunu ve toplu taşıma ile en kolay nasıl gidileceğini bu yazımızda sizler için araştırdık.

BURSA - İZNİK ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Bursa'nın İznik ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. İki merkez arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

Yenişehir Üzerinden (Hızlı ve Standart Rota): Bu, en yaygın, en kısa ve en pratik güzergahtır. Bursa'dan D-200 (Ankara Yolu) takip edilerek Yenişehir'e ulaşılır ve oradan D-160/D-596 yolları ile İznik'e geçilir. Bu rota yaklaşık 85 ila 90 kilometre arasındadır.

Orhangazi / Göl Kıyısı Üzerinden (Manzaralı Rota): Bu, kilometre olarak daha uzun ancak otoyol konforu ve göl manzarası sunan bir alternatiftir. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) girilerek Gemlik veya Orhangazi'ye kadar gidilir. Oradan D-150 karayolu takip edilerek İznik Gölü'nün güney kıyısı boyunca, manzaralı bir yoldan İznik'e ulaşılır. Bu güzergah yaklaşık 100 ila 110 kilometre arasındadır.

İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman, maliyet (otoyol ücreti) ve manzara önceliğine göre değişir.

BURSA - İZNİK ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Bursa ile İznik arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya bağlı olarak birbirine oldukça yakındır. Ancak en büyük değişken, yol koşulları değil, Bursa şehir merkezinden çıkış trafiğidir.

Özel Araç (Yenişehir Üzerinden): İdeal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu 85-90 km'lik rota yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir. Yolun tamamı yüksek standartlı, bölünmüş devlet yoludur ve sürüşü oldukça rahattır.

Özel Araç (Orhangazi/Göl Kıyısı Üzerinden): Kilometre olarak daha uzun olmasına rağmen, yolculuğun ilk etabının (Bursa-Orhangazi) yüksek hızlı otoyolda geçmesi sayesinde bu rota da benzer sürelerde tamamlanır. İdeal koşullarda yolculuk süresi yaklaşık 1 saat 10 dakika ile 1 saat 25 dakika arasındadır. Bu rotanın son etabı (Orhangazi-İznik) bölünmüş yol değildir ancak keyifli bir göl manzarası sunar.

Trafik Faktörü: Her iki rota için de en kritik nokta, Bursa şehir merkezinden D-200 (Ankara Yolu) veya O-5 Otoyolu'na çıkış sürecidir. Özellikle sabah işe gidiş (07:30-09:30) ve akşam iş çıkışı (17:00-19:00) saatlerinde Kestel-Gürsu hattındaki veya otoyol bağlantılarındaki trafik, toplam yolculuk süresine 30-45 dakika ekleyebilir.

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Bursa ile İznik arasında toplu taşıma ile seyahat etmenin en yaygın, en ekonomik ve en pratik yolu, otobüs veya minibüs (dolmuş) kullanmaktır. Özellikle yerel halkın en çok tercih ettiği yöntem, metro ve minibüs aktarmasıdır.

Metro (Bursaray) + Minibüs Aktarması (En Hızlı Toplu Taşıma): Bursa şehir trafiğini atlatmanın en hızlı yolu budur.

1. Etap: Bursa'nın herhangi bir yerinden Bursaray'ın 2 numaralı hattına binilir ve hattın en doğudaki son durağı olan Kestel İstasyonu'na gidilir.

2. Etap: Kestel Metro İstasyonu'nun hemen çıkışında, "Doğu Garajı" olarak da bilinen alanda, İznik'e giden özel minibüs kooperatiflerinin (İznik Koop) araçları hazır olarak bekler. Bu araçlar, yolcu doldukça veya belirli aralıklarla (yaklaşık 20-30 dakikada bir) hareket eder.

Süre: Bu minibüsler, Yenişehir üzerinden yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir yolculukla İznik merkeze ulaşır. Metro yolculuğu ve aktarma süreleri dahil edildiğinde, Bursa merkezden İznik'e ulaşım toplamda 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında sürer.

Bursa Otogarı'ndan Otobüs: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) İznik Otogarı'na da gün içinde düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunur. Bu seçenek, metroya ulaşımı zor olanlar veya doğrudan otogardan seyahat edecekler için bir alternatiftir. Yolculuk süresi, otogardan çıkış ve otoban kullanımı nedeniyle benzer sürelerde (yaklaşık 1.5 saat) gerçekleşir.

BURSA VE İZNİK'İN KİMLİKLERİ

Bu kısa yolculuk, aynı ilin sınırları içinde yer alan ancak tarihsel olarak bambaşka dünyalara ait iki "başkent" arasında yapılır.

Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin (Tofaş, Renault, Bosch) ve tekstil sanayisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, devasa bir üretim gücüne sahiptir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir. Bursa, tarihi derinliği olan, devasa, yeşil ve 24 saat yaşayan bir sanayi ve kültür metropolüdür.

İznik ise, Bursa'nın modern ve endüstriyel kimliğinin tam zıttı bir huzur ve tarih vahasıdır. Bursa'dan çok daha eski ve derin bir tarihe sahip olan İznik, dört büyük medeniyetin başkentliğini veya merkezi olmuştur.