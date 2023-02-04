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Bursa-İstanbul hattında 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi

Giriş: 04.02.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa-İstanbul hattında 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi
DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.00'de İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı iki sefer de iptal edilmişti.

Fotoğraf: AA

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