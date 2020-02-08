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İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, bugün yapacağı seferlerinden bazılarını elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'NUN İPTALİ EDİLEN SEFERLERİ:

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

İDO'NUN İPTALİ EDİLEN SEFERLERİ:

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan açıklama göre ise seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:

08:00 Bursa-Büyükçekmece, 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 10:30 Büyükçekmece-Bursa, 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma