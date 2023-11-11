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        Haberler Gündem Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında bazı seferler iptal

        Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında bazı seferler iptal

        Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 07:02 Güncelleme: 11.11.2023 - 07:03
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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında bazı seferler iptal
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        AA'nın haberine göre, BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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