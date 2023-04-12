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Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında art arda iptaller

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Belediyeden yapılan bu duyudan yaklaşık 4 saat sonra 6 sefer daha fırtına engeline takıldı

Giriş: 12.04.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında art arda iptaller
AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu iptallerden yaklaşık 4 saat sonra belediyeden bir iptal duyurusu daha geldi. Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattındaki seferlerin 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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