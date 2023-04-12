AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu iptallerden yaklaşık 4 saat sonra belediyeden bir iptal duyurusu daha geldi. Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattındaki seferlerin 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.