BURSA - İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı

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Mahmut Esatbey Caddesi'nde aracını yol kenarına park eden Fatih B, ekmek almak için fırına girdi.Daha sonra aracının yanına gelen Fatih B, çantasının yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu.Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Fatih B, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fırına girdim, ekmek aldım geldim 5 dakika sonra çantam çalınmıştı. Çantanın içinde pasaport, cüzdan, para, çek, senet vardı. Kredi katlarımız, cüzdanımız vardı. Günlük yaşamımızda kullandığımız her şey vardı çantanın içinde." dedi.