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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Yolcu otobüsü alevlerin içinde kaldı! | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü alevlerin içinde kaldı!

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, içinde 35 yolcunun bulunduğu otobüs, bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları tahliye ederken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:23
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        Yolcu otobüsü alevlerin içinde kaldı!
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        Bursa İnegöl'den aldığı 35 yolcusuyla Bursa'ya gitmek için yola çıkan İnegöl Seyahat'e ait, Erkan Sevi’nin kullandığı otobüs, saat 09.30 sıralarında ilçenin Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

        ŞOFÖR ALEVLERİ FARK ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

        ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Yolcular firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yola devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
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