Piyasaya 100 milyon TL'lik sahte çek verdi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, piyasaya 100 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren ve polis tarafından aranan 45 yaşındaki Şaduman Y., polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi
Giriş: 11.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:15
Bursa'da, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 100 Milyon TL'lik karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y.'yi (45) operasyonla yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İHA'daki habere göre yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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