Genç kadından erkek arkadaşına parkta tekmeli tokatlı şiddet!
Bursa'da bir kadın, parkta tartıştığı erkek arkadaşına defalarca tekme tokat vurdu. O anlar kameraya yansırken, şiddete maruz kalan genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı
Giriş: 03.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:10
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, erkek arkadaşıyla parkta oturan kadın, tartışmaya başladı.
ÖNCE TEKME SONRA TOKAT
İHA'daki habere göre, çift arasında gerilimin yükselmesinin ardından, öfkeli kadın erkek arkadaşına defalarca tekme attı. Tekmelerin ardından tokat atarak şiddete devam etti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
O anlar kameraya yansırken, genç adam kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.
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