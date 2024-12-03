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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Genç kadından sevgilisine parkta şiddet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadından erkek arkadaşına parkta tekmeli tokatlı şiddet!

        Bursa'da bir kadın, parkta tartıştığı erkek arkadaşına defalarca tekme tokat vurdu. O anlar kameraya yansırken, şiddete maruz kalan genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:10
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        Genç kadından sevgiliye parkta şiddet!
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        Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, erkek arkadaşıyla parkta oturan kadın, tartışmaya başladı.

        ÖNCE TEKME SONRA TOKAT

        İHA'daki habere göre, çift arasında gerilimin yükselmesinin ardından, öfkeli kadın erkek arkadaşına defalarca tekme attı. Tekmelerin ardından tokat atarak şiddete devam etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        O anlar kameraya yansırken, genç adam kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

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