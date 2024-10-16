4 kadın kurtarıldı! 4 şüpheli yakalandı!
Bursa'da, fuhuşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 mağdur kadın kurtarılırken; 4 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüphelinin, Özbekistan uyruklu 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'da yer alan habere göre ekipler 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda F.K., H.H.S., H.I. ve F.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
4 MAĞDUR KADIN KURTARILDI
Operasyon sonucu 4 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüpheli 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.