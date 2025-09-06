Bursa'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, bir TV programına katılan anne Özlem I.'nın, canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'daki habere göre 13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.