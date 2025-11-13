Bursa - Gelibolu kaç kilometre? Bursa - Gelibolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa'nın tarihi dokusundan, Çanakkale Savaşları'nın destanının yazıldığı ve bir ulusun kaderinin değiştiği kutsal topraklara, Gelibolu Yarımadası'na uzanan bir yolculuk... Bu rota, bir seyahatten çok daha fazlasını, bir tarih ve vefa ziyaretini ifade eder. Bu anlamlı yolculuğu planlayanların ise aklındaki ilk pratik soru, "Bursa - Gelibolu kaç kilometre?" ve bu mesafenin en verimli nasıl katedileceğidir. İşte bu tarihi rotanın tüm modern ve geleneksel ulaşım seçenekleri...
Yakın zamana kadar bu seyahat, Lapseki'den feribot beklemeyi gerektiren nostaljik bir deniz ve kara yolculuğuydu. Ancak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması, bu iki tarihi merkezi birbirine kesintisiz bir otoyol konforuyla bağlayarak tüm denklemi değiştirdi. Artık sürücülerin önünde iki temel seçenek var: Hızlı ve modern köprü yolu mu, yoksa geleneksel ve manzaralı feribot yolu mu? Hangi rotanın daha hızlı, hangisinin daha kısa olduğunu ve tüm ulaşım alternatiflerini bu yazımızda sizler için detaylıca analiz ediyoruz.
BURSA - GELİBOLU ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ FARKLI ROTA ANALİZİ
Bursa şehir merkezi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre tamamen farklı iki sonuç verir. Sürücülerin önünde, hız ve maliyet dengesine göre tercih edebilecekleri iki ana rota bulunmaktadır:
Özetle, feribot rotası karada yaklaşık 60 km daha kısadır, ancak köprü rotası kesintisiz bir sürüş vaat eder.
BURSA - GELİBOLU ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
İki rota arasındaki asıl fark, kilometrelerde değil, yolculuk sürelerinde ortaya çıkar.
Maliyet Karşılaştırması: Köprü rotası zamandan tasarruf ettirirken, yüksek otoyol ve köprü geçiş ücretleri nedeniyle feribot rotasına göre daha maliyetlidir. Feribot rotası ise daha ekonomiktir ancak zaman açısından belirsizlik taşır.
TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ
Bursa ile Gelibolu arasında seyahat etmenin en yaygın toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.
Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır.
Bu yolculuk, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde kilit rol oynamış iki önemli merkez arasında yapılır.