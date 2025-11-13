Bursa - Gelibolu kaç kilometre? Bursa - Gelibolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Yakın zamana kadar bu seyahat, Lapseki'den feribot beklemeyi gerektiren nostaljik bir deniz ve kara yolculuğuydu. Ancak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması, bu iki tarihi merkezi birbirine kesintisiz bir otoyol konforuyla bağlayarak tüm denklemi değiştirdi. Artık sürücülerin önünde iki temel seçenek var: Hızlı ve modern köprü yolu mu, yoksa geleneksel ve manzaralı feribot yolu mu? Hangi rotanın daha hızlı, hangisinin daha kısa olduğunu ve tüm ulaşım alternatiflerini bu yazımızda sizler için detaylıca analiz ediyoruz.

BURSA - GELİBOLU ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ FARKLI ROTA ANALİZİ

Bursa şehir merkezi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre tamamen farklı iki sonuç verir. Sürücülerin önünde, hız ve maliyet dengesine göre tercih edebilecekleri iki ana rota bulunmaktadır:

Geleneksel Feribot Rotası (Karacabey - Lapseki Üzerinden): Bu, kilometre olarak en kısa güzergahtır. Bursa'dan D-200 karayolu takip edilerek Karacabey, Bandırma ve Biga üzerinden Lapseki'ye ulaşılır. Buradan arabalı vapur ile Çanakkale Boğazı geçilerek Gelibolu'ya varılır. Bu rota üzerindeki toplam karayolu mesafesi yaklaşık 215 ila 225 kilometre arasındadır. Bu mesafeye deniz yolculuğu dahil değildir.

Modern Köprü Rotası (Otoyol Üzerinden): Bu, en modern ve en kesintisiz rota olmasına rağmen, kilometre olarak çok daha uzundur. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanıp, Balıkesir'in kuzeyinden geçilerek yeni Çanakkale Otoyolu'na (O-6) girilir. Bu otoyol, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak sizi doğrudan Gelibolu çıkışına ulaştırır. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 275 ila 285 kilometre arasındadır.

Özetle, feribot rotası karada yaklaşık 60 km daha kısadır, ancak köprü rotası kesintisiz bir sürüş vaat eder.

BURSA - GELİBOLU ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

İki rota arasındaki asıl fark, kilometrelerde değil, yolculuk sürelerinde ortaya çıkar.

Özel Araç (Geleneksel Feribot Rotası): Toplam yolculuk süresi tamamen feribotun bekleme süresine bağlıdır.

Sürüş Süresi: Bursa'dan Lapseki iskelesine sürüş, yol üzerindeki ilçe geçişleri, trafik ışıkları ve hız limitleri nedeniyle yaklaşık 2 saat 45 dakika ile 3 saat 15 dakika sürer.

Feribot Süresi: Lapseki iskelesine vardığınızda, feribotu bekleme süresi (yoğunluğa bağlı olarak 15 dakikadan 1 saate kadar değişebilir) ve feribotun boğazı geçiş süresi (yaklaşık 25-30 dakika) eklenir.

Toplam Süre: İdeal koşullarda bu rota 3 saat 30 dakika sürebileceği gibi, yoğun bir günde 4 saat 30 dakikayı rahatlıkla bulabilir.

Maliyet Karşılaştırması: Köprü rotası zamandan tasarruf ettirirken, yüksek otoyol ve köprü geçiş ücretleri nedeniyle feribot rotasına göre daha maliyetlidir. Feribot rotası ise daha ekonomiktir ancak zaman açısından belirsizlik taşır.

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ Bursa ile Gelibolu arasında seyahat etmenin en yaygın toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır. Sefer Sıklığı: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Gelibolu Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla sefer bulmak mümkündür. Çanakkale'ye giden tüm otobüsler Gelibolu'dan geçer.

Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Truva Turizm, Çanakkale Barış Turizm gibi tüm ulusal ve yerel firmalar bu hatta aktif olarak çalışır.

Yolculuk Süresi: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından sonra, otobüs firmalarının neredeyse tamamı bu hızlı ve güvenilir rotayı tercih etmeye başlamıştır. Bu sayede, otobüsle Bursa-Gelibolu arası yolculuk süresi, mola dahil olmak üzere ortalama 3 saat 30 dakika ile 4 saate inmiştir. Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Tren: Ne Bursa'da ne de Gelibolu'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur.

Ne Bursa'da ne de Gelibolu'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Uçak: Bursa Yenişehir Havalimanı (YEI) ile Gelibolu'ya en yakın havalimanı olan Çanakkale Havalimanı (CKZ) arasında direkt bir uçuş hattı yoktur. Karayolu bu kadar verimliyken, hava yolu pratik bir seçenek değildir. Bu yolculuk, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde kilit rol oynamış iki önemli merkez arasında yapılır.