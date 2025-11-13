Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Fethiye kaç kilometre? Bursa - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Fethiye kaç kilometre? Bursa - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Uludağ'ın eteklerinden Ölüdeniz'in turkuaz sularına uzanan bu klasik yaz rotası, Türkiye'nin en sevilen seyahatlerinden biridir. Bursa'nın tarihi dokusundan Fethiye'nin tatil cennetine doğru yola çıkmayı planlayanların aklındaki ilk soru ise, "Bursa - Fethiye kaç kilometre?" ve bu mesafenin en verimli nasıl katedileceğidir. Bu popüler güzergah hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa - Fethiye kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu'nun en bereketli ovalarını ve engebeli dağlarını aşan bu güzergah, sürücülere iki temel alternatif sunar: Biri modern otoyolların konforunu, diğeri ise İç Ege'nin kasabalarından geçen daha kısa devlet yolunu. Her iki seçeneğin de kendine göre avantajları ve zorlukları bulunmaktadır. Hangi yolun sizin için daha hızlı, hangisinin daha ekonomik olduğunu ve tüm ulaşım alternatiflerini bu yazımızda detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin.

        BURSA - FETHİYE ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ FARKLI ROTA ANALİZİ

        Bursa şehir merkezi ile Muğla'nın Fethiye ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre belirgin bir şekilde değişiklik gösterir. Sürücülerin önünde, hız, maliyet ve mesafe önceliklerine göre tercih edebilecekleri iki ana rota bulunmaktadır:

        REKLAM
        • Kütahya - Denizli Üzerinden (Kısa Rota): Bu, kilometre olarak en kısa güzergahtır. Bursa'dan İnegöl, Kütahya, Afyonkarahisar (Sandıklı/Dinar) ve Denizli (Acıpayam/Serinhisar) üzerinden ilerlenir. Bu rota, yaklaşık 460 ila 475 kilometre arasındadır.
        • İzmir - Aydın Otoyolu Üzerinden (Konforlu Rota): Bu, en modern ve en konforlu rota olmasına rağmen, kilometre olarak daha uzundur. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanıp, İzmir ve Aydın üzerinden Muğla'ya (D-550) ve oradan Dalaman/Fethiye'ye (D-400) geçilir. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 510 ila 520 kilometre arasındadır.

        İlginç bir şekilde, iki rota arasındaki kilometre farkına rağmen, yolculuk süreleri birbirine oldukça yakındır. Otoyol rotası daha uzun olsa da yüksek hız imkanı sunarken, devlet yolu rotası daha kısa olsa da daha yavaş bir sürüş gerektirir.

        BURSA - FETHİYE ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa ile Fethiye arasındaki seyahat süresi, seçilen rotaya bağlı olarak şu şekildedir:

        • Özel Araç (Kütahya-Denizli Rotası): Kilometre olarak daha kısa olmasına rağmen, bu rota daha yavaş bir seyahat sunar. Yolun büyük kısmının devlet yolu olması, hız limitlerinin daha düşük olması ve Kütahya, Afyon, Denizli gibi il merkezlerinden veya çevre yollarından geçilmesi nedeniyle, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 5 saat 45 dakika ile 6 saat 15 dakika sürer. Bu rota, otoyol ücreti olmaması nedeniyle daha ekonomiktir ancak yoğun kamyon trafiği nedeniyle yorucu olabilir.
        • Özel Araç (İzmir/Aydın Otoyolu Rotası): Yaklaşık 50-60 km daha uzun olmasına rağmen, yolculuğun çok büyük bir kısmının (Bursa-Aydın arası) yüksek hızlı otoyolda geçmesi sayesinde bu rota da benzer sürelerde tamamlanır. İdeal koşullarda yolculuk süresi yaklaşık 5 saat 45 dakika ile 6 saat 15 dakika arasındadır. Bu rota, yüksek otoyol ve köprü (eğer İstanbul'dan geliniyorsa) ücretlerine rağmen, sürüş konforu açısından daha az yorucudur.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmaları genellikle daha kısa ve ücretsiz olan Denizli güzergahını tercih eder. Mola ve duraklamalarla birlikte toplam seyahat süresi genellikle 7 ila 8 saat arasında değişir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        REKLAM

        Bursa'dan Fethiye'ye ulaşmak için özel aracın yanı sıra iki ana toplu taşıma alternatifi bulunur.

        Otobüs: Bursa Otogarı'ndan Fethiye Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla otobüs seferleri düzenlenmektedir. Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Otobüsler genellikle daha ekonomik olduğu için Kütahya-Denizli güzergahını kullanır ve Afyonkarahisar veya Denizli'de mola verirler. Konforlu ve klimalı otobüslerle yapılan bu yolculuk, manzaralı bir seyahat için ekonomik bir alternatiftir.

        Uçak: En hızlı ulaşım yöntemidir. Fethiye'nin ana havalimanı, şehre yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Dalaman Havalimanı'dır (DLM).

        • Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Dalaman Havalimanı'na (DLM) özellikle yaz sezonunda düzenli direkt uçuşlar bulunur (AnadoluJet, Pegasus vb.). Direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saattir.
        • Direkt uçuş bulunamayan dönemlerde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) üzerinden aktarmalı uçuşlar da bir seçenektir.
        • Havalimanlarına ulaşım, bekleme süreleri ve Dalaman'dan Fethiye'ye yaklaşık 45-60 dakikalık transfer süresi (Havaş, Muttaş, taksi) de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 3 saat 30 dakika ile 4 saat 30 dakika arasında değişebilir. Bu, özellikle zamanı kısıtlı olanlar için en verimli seçenektir.

        Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, aynı zamanda tekstil ve makine sanayinde de bir devdir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir.

        Fethiye ise, Muğla iline bağlı (resmi olarak Ege Bölgesi'nde) olmasına rağmen, coğrafi ve kültürel olarak tam bir Akdeniz/Likya şehridir. Türkiye'nin en önemli uluslararası turizm destinasyonlarından biridir. Kimliği, bir dağın yamacına oyulmuş görkemli Likya Kral Mezarları (Amintas) ve antik Telmessos kentinin mirası üzerine kuruludur. Ancak asıl şöhreti, dünyaca ünlü Ölüdeniz lagünü ve hemen arkasında yükselen, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ'dan gelir. Sadece denizden ulaşılabilen Kelebekler Vadisi, 12 Adalar tekne turları ve Saklıkent Kanyonu gibi doğa harikalarıyla çevrilidir. Bursa'nın görkemli ve endüstriyel yapısının aksine Fethiye, enerjisi, kalabalığı, uluslararası atmosferi ve adrenalin dolu aktiviteleriyle bir tatil ve macera merkezidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Habertürk Anasayfa