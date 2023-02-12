Bursa'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'Bursa Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.