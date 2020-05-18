Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sakinliği

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında sessizlik hakim oldu.
10.00-16.00 saatlerinde faaliyet göstermesine izin verilen marketler ile bakkal, manav ve kasap dükkanlarının çevrelerinde ise kısmi hareketlilik olduğu, kent halkının genel itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.
- Eskişehir
Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.
Açık olan marketler, bakkallar, manavlar ve kasapların çevrelerinde kısmi yoğunluk yaşandı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplardan alışveriş yaptı.
- Balıkesir
Balıkesir, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününü de sakin geçiriyor. Eskiden yoğun olan Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı civarlarının sessiz olduğu görüldü.
Belli noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermedi.
Kentte saat 10.00'dan itibaren 6 saatliğine açık bulundurulan dükkanların çevrelerinde ise zaman zaman yoğunluk olduğu dikkati çekti.
,Sinan Balcıkoca,İlkan Toprak
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