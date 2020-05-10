Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de asırlık çınarların Anneler Günü kutlandı

Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grupları, Anneler Günü dolayısıyla 100 ve üzeri yaşlardaki 24 anne ile 28 şehit annesini ziyaret etti.
Odunpazarı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Emek Mahallesi'nde oturan 100 yaşındaki Ümmügülsüm Uzun'u evinde ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı. Görevliler, Uzun'a İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar Projesi" kapsamında Sakarya'da oluşturulan "Cennet Anneleri Ormanı"nda adına dikilen ağacın sertifikasını da verdi.
Öte yandan, 1992 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Münür Yıldızak'ın Emek Mahallesi'nde yaşayan annesi İsmehan Yıldızak'ı ziyaret eden ekipler, Anneler Günü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim etti.
Şehit annesi Yıldızak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır gidemediği Vişnelik Hava Şehitliği'nde bulunan oğlunun mezarını ziyaret etmek isteğini ekiplere iletti.
- Bursa
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kaymakam Yaşar Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, 100 yaş ve üstündeki ilçe sakinlerinden Hazal Can, Şahi Kaya ve Münevver Karahan'ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Dönmez, ziyarette yaptığı konuşmada, "Türkiye'de bulunan 5 bin 529 anneye ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanımızın mektubu, Hazreti Hatice Vakfımızın da hediyelerini takdim ediyoruz. Aynı zamanda 'Cennet Anneleri' adı altında Sakarya'da hatıra ormanı oluşturuldu. Sizler adına da ormana bir fidan dikilmiş oldu." diye konuştu.
Ziyaretlerin ardından annelere hediyeleri verildi.
- Balıkesir
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ise Vefa Sosyal Destek Grubu adına ziyaretleri Susurluk Ateşi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Ergün ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdi.
100 yaşındaki Hatice Görgün ve Resmiye Eroğlu ile 102 yaşındaki Kadriye Taylan, Minnaz Ünal ve Halime Çaylak, ziyaretlerde duygusal anlar yaşadı.
,Tahsin Ayyıldız,Kazım Bulut
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