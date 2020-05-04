Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de 1913 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

Bursa'da 896'sı polis, 164'ü jandarma bölgesinde olmak üzere 1060 kişiye 2 milyon 936 bin 810 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de de kısıtlamayı ihlal eden 252 kişiye ceza verildiği öğrenildi.

Balıkesir'de ise polis ve jandarmanın denetimlerinde genelgelerde belirtilen durumlar haricinde dışarı çıkan, kurallara uymayan 601 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Muhabir : Ekip