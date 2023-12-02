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        Haberler Gündem Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika Haberleri

        Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:04
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        BUDO'nun bazı seferleri iptal
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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        #Bursa Deniz Otobüsleri
        #haberler
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