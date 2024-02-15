Bursa Deniz Otobüsleri seferlerine fırtına engeli!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak
Giriş: 15.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:05
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.