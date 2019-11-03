03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi Karsan, Bursa'daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 5 ayda 227 adet teslimat gerçekleştirdi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, yerli üretici Karsan, yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) ile ortaklığı doğrultusunda merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki (HOSAB) fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 227 adet teslim etti.
Karsan, ürettiği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG'li otobüsleri toplamda 5 aylık bir süre içinde Roma halkının hizmetine sunmuş oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş, 2019'da toplam 90 milyon avroluk Citymood siparişi aldıklarını ve yılı 500 adedin üzerinde Citymood üretimiyle kapatacaklarını bildirdi.
Baş, IIA ile iş birliğinden bu yana gerçekleştirdikleri Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla bin adedi aşacaklarını vurgulayarak, "Roma Belediyesine teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20'şer saat yüzde 99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyor. Bu da belediyeye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde haftanın her günü çalışan 227 adet Menarinibus Citymood otobüslerin tüm bakım, onarım ve satış sonrası hizmetleri ise IIA tarafından sağlanıyor. Toplu taşımadaki erişim sorunlarını ortadan kaldıran Citymood'un 12,1 metre uzunluğundaki versiyonu 96 yolcu, 10,6 metre uzunluğundaki versiyonu ise 84 yolcu kapasitesi sunuyor. Citymood, pratik rampası, tekerlekli sandalye bölgesi, tam alçak tabanlı yapısı ve bağımsız ön süspansiyonu gibi özelliklerle kent içinde yolculara kaliteli ulaşım sunuyor.
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