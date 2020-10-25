"Otomotivin kalbi" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, yılın ilk 9 ayında yüzde 26,37'lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına üstlendi.
AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, ocak-eylül döneminde 17 milyar 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 16'lık pay ile en fazla dış satım yapılan sektör unvanını korudu.
Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise Bursa sağladı. Ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yaparak sektöre yön veren Bursa, yılın 9 ayında 4 milyar 483 milyon dolarlık otomotiv ihracatı ile sektörde en çok dış satım yapan il oldu. Bursa, toplam otomotiv ihracatının dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.
BURSAYI İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA İZLEDİ
Sektörün ihracatında Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'nın ocak-eylül dönemindeki sektör dış satımları toplamı 14 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Böylece sektörün yılın 9 ayında 17 milyar 140 milyon dolar olan toplam ihracatının yüzde 85,44'ünü bu iller gerçekleştirdi.
Sektörel dış satımda Bursa'nın en yakın takipçisi İstanbul'un bu yılın ocak-eylül aylarındaki ihracatı 3 milyar 717 milyon dolar olarak kaydedildi. İstanbul, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 21,86 pay alarak ikinciliğini sürdürdü.
Yılın 9 ayında otomotiv sektöründe 3 milyar 706 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren Kocaeli, sektör ihracatından yüzde 21,80 pay alarak üçüncülükte yer aldı. Sakarya da 2 milyar 619 milyon dolar ve sektör ihracatından aldığı yüzde 15,40'lık payla dördüncü sırada bulunuyor.
Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla Ankara, İzmir, Manisa ve Konya izledi. Ocak-eylül döneminde Ankara 839 milyon dolar, İzmir 376 milyon dolar, Manisa 313 milyon dolar, Konya ise 295 milyon dolar otomotiv ihracatına imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!