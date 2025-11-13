Bursa - Dalaman kaç kilometre? Bursa - Dalaman arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, modern otoyollar ve keyifli devlet yolları arasında seçim yapma imkanı sunarken, yolcuları Marmara'nın yeşilinden Ege'nin turkuaz kıyılarına doğru bir serüvene çıkarır. Bir yanda Uludağ'ın etekleri, diğer yanda Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü bereketli ovalar bulunur. Bu iki nokta arasındaki yolculuğun tüm ulaşım alternatiflerini, rota ipuçlarını ve her iki yerin farklı kimliklerini bu yazımızda sizler için ele alıyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin.

BURSA - DALAMAN ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Muğla'nın Dalaman ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre belirgin bir şekilde değişiklik gösterir. Sürücülerin önünde, hız, maliyet ve mesafe önceliklerine göre tercih edebilecekleri iki ana rota bulunmaktadır:

Kütahya - Denizli Üzerinden (İç Kesim Rotası): Bu, kilometre olarak en kısa güzergahtır. Bursa'dan İnegöl, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli üzerinden ilerlenir. Bu rota, yaklaşık 460 ila 475 kilometre arasındadır.

İzmir - Aydın Otoyolu Üzerinden (O-5 Rotası): Bu, en modern ve en konforlu rota olmasına rağmen, kilometre olarak daha uzundur. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanıp, İzmir ve Aydın üzerinden Muğla'ya ve oradan Dalaman'a geçilir. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 510 ila 520 kilometre arasındadır.

İlginç bir şekilde, kısa olan rota (Denizli üzerinden) devlet yollarından oluştuğu için, uzun olan rota (Otoyol üzerinden) ise yüksek hız limitleri sunduğu için, iki güzergahın toplam yolculuk süresi neredeyse aynıdır.

BURSA - DALAMAN ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

Bursa ile Dalaman arasındaki seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine ve özellikle yaz aylarındaki mevsimsel trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

Özel Araç: İdeal trafik koşullarında ve molalar hariç, hem Kütahya/Denizli rotası hem de İzmir/Aydın otoyolu rotası yaklaşık olarak 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında tamamlanabilir. Otoyol rotası daha az yorucu bir sürüş sunarken, Denizli rotası daha kısa kilometre ve daha düşük maliyet (otoyol ücreti olmaması) avantajı sunar.

Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmaları genellikle daha kısa ve ücretsiz olan Denizli güzergahını tercih eder. Mola ve duraklamalarla birlikte toplam seyahat süresi genellikle 7 ila 8 saat arasında değişir.

Uçak: Bursa'dan Dalaman'a ulaşmak için en hızlı seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Dalaman Havalimanı'na (DLM) direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Havalimanlarına ulaşım, bekleme süreleri ve havalimanından ilçe merkezine transfer süresi de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 3 ila 4 saat arasında değişebilir. ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK: İKİ ANA ROTA ALTERNATİFİ REKLAM Bursa'dan Dalaman'a özel araçla gidecek sürücülerin önündeki iki temel rota seçeneğinin avantajları ve dezavantajları şunlardır: Rota 1: Kütahya-Denizli Güzergahı (Kısa ve Ekonomik) Bu rota, Bursa'dan D-200 karayolu ile İnegöl'e, oradan da Bozüyük ve Kütahya'ya ilerler. Kütahya'dan sonra Afyonkarahisar'a ve oradan da Dinar üzerinden Denizli'ye ulaşılır. Denizli'den sonra Muğla/Fethiye yolu (D-330/D-585) takip edilerek Kale üzerinden dağlık bir yoldan geçilir ve Fethiye yolu üzerinden Dalaman'a inilir. Avantajları: Kilometre olarak (yaklaşık 465 km) daha kısadır. Hiçbir otoyol veya köprü ücreti ödenmez.

Dezavantajları: Yolun tamamı devlet yoludur, hız limitleri daha düşüktür. Kütahya-Afyon-Denizli arası yoğun kamyon trafiğine sahiptir. Denizli'den sonraki dağ yolları virajlı ve yorucu olabilir. Rota 2: Otoyol/Aydın-Muğla Güzergahı (Hızlı ve Konforlu) Bu rota, Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) "İzmir" istikametinde (güney) bağlanmayı içerir. Balıkesir ve Manisa çevrelerinden geçilerek İzmir Çevre Yolu'na (O-30) ulaşılır. Buradan "Aydın" tabelaları takip edilerek İzmir-Aydın Otoyolu'na (O-31) girilir. Aydın'dan sonra D-550 devlet karayolu ile Çine, Yatağan ve Muğla merkez üzerinden Gökova'ya inilir. Gökova'dan D-400 sahil yolu takip edilerek Köyceğiz, Ortaca ve son olarak Dalaman'a varılır. REKLAM Avantajları: Yolculuğun çok büyük bir kısmı (Bursa-Aydın arası) yüksek hızlı, konforlu otoyoldur. Sürüş daha az yorucudur.

Yolculuğun çok büyük bir kısmı (Bursa-Aydın arası) yüksek hızlı, konforlu otoyoldur. Sürüş daha az yorucudur. Dezavantajları: Kilometre olarak (yaklaşık 515 km) daha uzundur. O-5 ve O-31 otoyolları için yüksek geçiş ücretleri ödenir. OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ Otobüs: Bursa Otogarı'ndan Dalaman Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla otobüs seferleri düzenlenmektedir. Pamukkale, Kamil Koç gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Otobüsler genellikle daha kısa ve ücretsiz olan Denizli güzergahını tercih eder. Dalaman Otogarı, ilçe merkezindedir ve buradan Göcek, Fethiye gibi çevre tatil beldelerine minibüs (dolmuş) ile kolayca aktarma yapılabilir.

Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için uçak en verimli yoldur. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Türkiye'nin en işlek turistik havalimanlarından biri olan Dalaman Havalimanı'na (DLM) özellikle yaz sezonunda düzenli direkt uçuşlar bulunur (AnadoluJet, Pegasus vb.). Kış sezonunda bu uçuşlar seyrekleşebilir veya durabilir. Dalaman Havalimanı, ilçe merkezine sadece 5-10 dakikalık bir mesafededir ve aynı zamanda Göcek (20 dk), Fethiye (45 dk) ve Marmaris (1.5 saat) için ana giriş kapısıdır. Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Dalaman ise, tam bir "geçiş ve kapı" kimliğine sahiptir. Nüfusu ve şehir merkezi, Bursa'ya kıyasla son derece küçüktür. Kimliğini, adını verdiği uluslararası havalimanı belirler. Dalaman Havalimanı (DLM), Türkiye'nin güneybatı kıyılarındaki (Muğla ve Batı Antalya) tüm turizm cennetlerine açılan anahtardır. Dalaman'ın kendi kimliği ise daha çok tarıma dayalıdır; Türkiye'nin en önemli narenciye (özellikle limon ve portakal) ve nar üretim bölgelerinden biridir.