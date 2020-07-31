Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik il genelinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda F.A, B.A, Ş.D, K.T. ve B.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 250 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve B.A. tutuklandı.

Gözaltındaki diğer zanlıların işlemleri sürüyor.