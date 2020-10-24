Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş, A.Y, İ.B, R.E. ve H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda, 70 yaşındaki E.Ş'ye ait evde 420 gram esrar, diğer şüphelilerin adres ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.