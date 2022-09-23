Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 102 kişi tutuklandı

AA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yakalanan 132 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilerek savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 128 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Bu kişilerden 102'si tutuklandı, 18'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 8 zanlının sorgusu devam ediyor.

OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti şüphelisi 130 kişi tespit edilmişti.

İl genelinde 20 Eylül'de sabaha karşı başlatılan operasyonda 66 ayrı adreste geniş çaplı, eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu nitelikli 25 hap, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 lira ele geçirilmişti.

Operasyonda, 132 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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