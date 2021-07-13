Bursa'daki tarihi meslek lisesi mor patates ihraç edecek

Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda önemli adımlar atan MEB, bu iyileştirmeleri 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan okulun arazisinde incelemelerde bulundu.
Özer, AA muhabirine, mesleki eğitimde tarım alanında ilk kez mor patates üretildiğini söyledi.
Mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için 45 Ar-Ge merkezi kurduklarını belirten Özer, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tarım alanında Ar-Ge merkezi seçtiklerini dile getirdi.
- "Türkiye'de mesleki eğitimde tarım alanında ilk kez mor patates üretildi"
Bu okulda yeni bir yapılanmaya gittiklerini bildiren Özer, şöyle konuştu:
"Okulumuzun geliştirdiği projeye 1 milyon liralık finansman desteği sağladık. Okulumuz bu projeyi başarılı şekilde yürüttüğü gibi okul çevresindeki tarımsal alanda tohum ve farklı tarımsal ürünlerin üretimi için çok sayıda proje yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye'de mesleki eğitimde tarım alanında ilk kez mor patates üretildi. Yaklaşık 30 dönümlük arazide yapılan üretim süreci başarılı şekilde sürüyor. Arkadaşlarımız eylül ayı sonu itibarıyla 60 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Lisemizde üretilen mor patatesler yurt içine arz edileceği gibi yurt dışına da ihraç edilecek. Yurt dışı ihracatı için çalışmalar devam ediyor."
Lisenin idarecilerini ve öğretmenlerini bu başarılarından dolayı tebrik eden Özer, Bursa'da bu süreçleri başarıyla yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve çalışma arkadaşlarını da kutladı.
Özer, Bursa'da mesleki eğitimin güçlenmesine ve Hamidiye Yerleşkesi'ndeki eğitim binalarının bakımına önemli destekler sağlayan Vali Yakup Canpolat'a teşekkür etti.
Türkiye'de üretimine yeni başlanan mor patates, Güney Amerika'da yaygın olarak üretiliyor. Beyaz patateslere göre 10 kat daha fazla antioksidan içerdiği belirtilen mor patates ayrıca karbonhidrat, C vitamini, folik asit, potasyum ve demir kaynağı olarak biliniyor.
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