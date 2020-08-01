Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesinin buruk bayramı - BİNGÖL

Gözeler köyünün Haraba mezrasında yan yana toprağa verilen yakınlarının mezarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyan aile fertleri sevdiklerinden ayrı ilk bayramı karşılamanın hüznünü yaşıyor.Selde kaybolduktan 5 gün sonra cesedine ulaşılan Derya'nın babası Nezir Bilen, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi."Çok büyük bir acı. Allah kimseye yaşatmasın." diyen Bilen, kızının yokluğuna alışamadığını belirtti.Bilen, "Kızım ölmeden iki hafta önce annesine, öldüğünde vesikalık fotoğrafının yakalara takılmasını istediğini söylemiş. 'Herkes vesikalık resmimi yakasına taksın.' demiş. Bu isteğini daha sonra öğrendim." dedi.Sel felaketinden önce de babalarını kaybettiklerini ifade eden Bilen, selde kaybettiği kardeşi Ahmet'in babasının ölümüne bir türlü alışamadığını anlattı.Bilen, "Kardeşim Ahmet babamın ölümüne alışamamıştı. Onun için 'Keke babam' adlı şiir kitabını yazdı. Hep onun hasretiyle yaşadı. Benden gizli gizli ağlıyordu, 'Baba beni yanına al' diye. Duyguluydu. Bir kitap daha yazmış, o da yakında çıkacak. İlk defa bayramı onsuz geçiriyoruz." diye konuştu.Kardeşinin hatırasını yaşatmak için yazdığı ikinci kitabı matbaaya verdiğini ve kitabın baskı aşamasında olduğunu aktaran Bilen, Bursa Bingöllüler Derneği'nin de kardeşi adına kütüphane kurulması için çalışma yaptığını dile getirdi.- Tarifi yok bu acının"Selde kardeşi Ahmet Bilen'i kaybeden ağabey Burhan Bilen de kaybettikleri babalarının ardından Ahmet'in aileye adeta babalık yaptığını belirtti.Aileyi bir arada tutmaya çalışan kardeşini yitirmenin acısını derinden yaşadığını aktaran Bilen, "Ahmet de bizim babamızdı. 2 sene içinde iki babamızı, annemizi, yeğenlerimizi, yengemizi kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz. Kolumuz, kanadımız kırık. Tarifi yok bu acının. Dayanmaya, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Bilen, kardeşi Ahmet'in iyilik yapmayı seven, insanları kırmaktan çekinen özel bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirerek, tanıyan herkesin kardeşine büyük sevgi duyduğunu bildirdi.Bu acının unutulmayacağını belirten Bilen, şöyle konuştu:"Herkes ondan razıydı. Taziyesinde Türkiye ona ağladı. Unutamıyoruz, unutulacak bir kişi de değil. Onu çok seviyorum, inşallah yerinde huzurlu ve mutludur. Bursa'dan 6 yıl önce Bingöl'e geldim. Her bayram Bursa'daki ailemle telefonda görüntülü görüşür bayramlaşırdık. Bu sefer çok daha uzaktalar. Keşke hep Bursa'da olsalardı. Uzak da olsalar en azından hayattaydılar. Geride kalan çocukları bize emanettir."Bilen, sel felaketinin ardından yürütülen arama, kurtarma çalışmalarında, cenazelerin bulunması ve Bingöl'e getirilip defnedilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.- OlayBursa'nın Kastel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Derya Bilen ise sele kapılarak kaybolmuş, 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.Ahmet BilenBilen ailesiBingölBursa'daki sel felaketiMuhabir Abdullah ÇelikRedaktör Sema Kaplan
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