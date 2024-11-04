Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bursa'daki meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü

        Bursa'daki meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü

        Bursa'nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara'nın ise nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan İnegöl'de, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen meyve bahçeleri drone ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2023 yılı sonu itibarıyla, 299 bin 203 kişiyle Bursa'nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara'nın ise ikinci büyük ilçesi olan İnegöl, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

        • 2

          Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülendi

        • 3

          Yağlıboya peyzaj tablosunu aratmayan görüntüler, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıdı.

        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
        Harris ve Trump'ın farklı konulara bakışları nasıl?
        Harris ve Trump'ın farklı konulara bakışları nasıl?
        Habertürk Anasayfa