Bursa'daki cinayetin sebebi "cep telefonu borcu" çıktı

Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki İsmail Aslantürk ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aslantürk, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Güven D. (18), Şahin D. (23), İsmailcan D. (18) ve Baran P. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, dün akşam düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgularında cep telefonu satışı nedeniyle aralarında alacak meselesi olduğunu, bu yüzden kavga ettiklerini, İsmail Aslantürk'ün Güven D.'ye bıçak çektiğini söyledi. Güven D.'nin bıçağı alarak fırlattığını anlatan şüpheliler, bu sırada bıçağın kaçan İsmail Aslantürk'ün bacağına isabet ettiğini söyledi.