Bursa'daki cinayetin sebebi "cep telefonu borcu" çıktı

Bursa'da, bıçaklanarak öldürülen İsmail Aslantürk (20) soruşturmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, 15 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın birinci katından gelen sesler sonrası, komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLER OPERASYONLA YAKALADI
Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki İsmail Aslantürk ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aslantürk, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Güven D. (18), Şahin D. (23), İsmailcan D. (18) ve Baran P. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, dün akşam düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
CEP TELEFONU BORCU KAVGASI
Şüpheliler sorgularında cep telefonu satışı nedeniyle aralarında alacak meselesi olduğunu, bu yüzden kavga ettiklerini, İsmail Aslantürk'ün Güven D.'ye bıçak çektiğini söyledi. Güven D.'nin bıçağı alarak fırlattığını anlatan şüpheliler, bu sırada bıçağın kaçan İsmail Aslantürk'ün bacağına isabet ettiğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.