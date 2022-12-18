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Bursa'daki cinayetin sebebi ortaya çıktı! "Cep telefonu borcu" kavgasında öldürülmüş

Bursa'da, bıçaklanan İsmail Aslantürk'ün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli, sorgularında cinayeti itiraf etti. Şüpheliler, cep telefon borcu nedeniyle kavga ettiklerini, bu sırada çekilen bıçağın ölen gencin bacağına isabet ettiğini söyledi

Giriş: 18.12.2022 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'daki cinayetin sebebi
Bursa'daki cinayetin sebebi "cep telefonu borcu" çıktı
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DHA

Bursa'da, bıçaklanarak öldürülen İsmail Aslantürk (20) soruşturmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 15 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın birinci katından gelen sesler sonrası, komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

EKİPLER OPERASYONLA YAKALADI

Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki İsmail Aslantürk ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aslantürk, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Güven D. (18), Şahin D. (23), İsmailcan D. (18) ve Baran P. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, dün akşam düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

CEP TELEFONU BORCU KAVGASI

Şüpheliler sorgularında cep telefonu satışı nedeniyle aralarında alacak meselesi olduğunu, bu yüzden kavga ettiklerini, İsmail Aslantürk'ün Güven D.'ye bıçak çektiğini söyledi. Güven D.'nin bıçağı alarak fırlattığını anlatan şüpheliler, bu sırada bıçağın kaçan İsmail Aslantürk'ün bacağına isabet ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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