AA

Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası



Bursa'da 2 aylık bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anneye müebbet, babaya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aliye Boğa (19),eşi tutuksuz sanık Şeref Boğa (34) ile avukatlar katıldı.

Savunmasını yapan Aliye Boğa, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Şeref Boğa da olay tarihinden önce bebeğinin sert bir şekilde düştüğü iddiasının doğru olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, anne Aliye Boğa'yı "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet, baba Şeref Boğa'yı ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar Şeref Boğa'ya yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

- Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 7 Ekim 2019'da Aliye Boğa'nın, yardım istemesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 aylık kızı Sevilay Boğa müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Doktorların, bebeğin vücudunda darp izleri görüldüğünü bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklanmış, baba Şeref Boğa ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Aliye Boğa, mahkemede yaptığı savunmada, olaydan 2-3 gün önce bebeğinin, başını çekyatın sert kısmına vurduğunu iddia etmiş, daha sonra aralarındaki tartışma sırasında kendisine doğru hamle yapan eşinin yanlışlıkla bebeğinin karnına yumrukla vurduğunu öne sürmüştü.

Şeref Boğa ise kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını söyleyerek, darp iddialarını reddetmiş, eşiyle tartıştıkları sırada eşinin, kucağındaki kızıyla çekyatın üzerine düştüğünü, sürekli ağladığı için ciddi bir durum olmadığını düşünerek o gün hastaneye götürmediklerini belirtmişti.