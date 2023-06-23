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Bursa'da 2 kişinin öldüğü asansör kazasında firma sahibi gözaltında

Bursa'da, bir binanın dışında bulunan ve halatı kopan seyyar asansörün 10 metre yükseklikten düşmesi sonucu Fatma Çelik ve Safura Kader'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada, asansör firmasının sahibi gözaltına alındı

Giriş: 23.06.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'daki asansör faciasında firma sahibi gözaltında
DHA

Bursa'da, 2 kadının öldüğü asansör kazasına ilişkin soruşturma sürerken, asansör firmasının sahibi G.A. (37) gözaltına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çelik (73), Safura Kader (78), Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının tazeye ziyareti için, Yenibahar Sokaktaki evine gitti.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3'üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3'üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader Bursa Şehir Hastanesi'ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye sevk edildi.

2 KADIN ÖLDÜ, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Müjgan Çelik ile Kerime Çelik'in sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, asansör firmasının sahibi G.A., Bursa'da gözaltına alınarak Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. G.A.'nın, savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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