Bursa'da"Keşanlı Ali Destanı" sahnelendi

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde sahnelenen oyunda, sanatseverler sosyal mesafe kuralı gözetilerek konuk edildi.

Eserin dekorunu Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Hamit Erentürk hazırladı.

Oyun 50 kişilik oyuncu kadrosuyla "perde" dedi.

Programın sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.