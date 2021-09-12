Bursa'da zeytinlik alanında yangın!

DHA

Cihatlı mevkisinde, Gemlik Devlet Hastanesinin üst kısmında zeytinliklerin olduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Gemlik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına bir helikopterle havadan destek sağlandı.

Etkin müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı. Yangının yaklaşık 3 dönüm zeytinlik alanda etkili olduğu öğrenildi.