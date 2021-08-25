Bursa'da 15 yaşındaki erkek zeytinlikte ölü bulundu

Olay; Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi Asude Sokak üzerinde bulunan zeytinlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli, zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü.

Yerde yatan kişinin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.