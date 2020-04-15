Bursa'da yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

Bursa'da, Sırbistan, Belarus ve Katar'dan gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan 201 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

İstanbul'dan 31 Mart'ta getirilerek Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 201 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, son sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

