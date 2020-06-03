Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Bursa'da, metrakereye 30 kilo yağış düştüğü ve gece boyunca sağanağın devam edeceğini bildirildi.