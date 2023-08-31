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        Haberler Gündem Bursa'da yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü - Güncel haberler

        Bursa'da yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarında tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:03
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        Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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        Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille seyreden H.K. (55) ile eşi Leyla K. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        H.K'nin aracı durdurmasının ardından inen Leyla K, geriye doğru koşmaya başladı. Kadının peşinden gelen H.K, yol kenarında elindeki bıçakla Leyla K'yi defalarca bıçakladı. Olayı gören diğer sürücüler araçlardan inerek H.K'yı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

        İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Leyla K'yi Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Leyla K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis tarafından gözaltına alınan H.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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